Napoli - Juve: Cristiano Ronaldo forse non ce la fa Il portoghese non ha recuperato completamente da una botta rimediata col Bologna

Cristiano Ronaldo potrebbe non farcela per Napoli. E' quanto emerso dopo gli allenamenti di oggi della Juventus. Il portoghese, che ha rimediato una botta nella partita col Bologna dello scorso week end non ha ancora recuperato al meglio, e infatti ha lavorato a parte assieme al brasiliano Douglas Costa. Se ne saprà di più nelle prossime ore quando il portoghese sarà sottoposto ai controlli per valutare l'entità dell'infortunio. Ad oggi è in forse per la gara del San Paolo di domenica sera.