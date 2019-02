Napoli, i destini incrociati di Mertens e Icardi Porte girevoli: i contratti del belga e dell'argentino sotto la lente d'ingrandimento

Il conto alla rovescia per la supersfida di domenica sera al “San Paolo”, contro la Juventus, mai banale, nonostante il -13 in classifica non lasci spazio nemmeno alla possibilità di sognare, è entrato definitivamente nel vivo, ma i pensieri del Napoli sono rivolti non solo al campo. Mauro Icardi e Dries Mertens: destini incrociati. L'entourage dell'ex capitano dell'Inter, ora ai margini del progetto dei nerazzurri per il famigerato mancato rinnovo del contratto, ha confermato la volontà del calciatore, qualora lasciasse Milano, di non abbandonare l'Italia. E allora proprio Napoli e Juventus - in caso di cessione di Dybala - potrebbero ritrovarsi a contenderselo la prossima estate. In casa partenopea, però, c'è da sciogliere prima il nodo legato a Mertens, che, per rimanere in tema di contratti, ha il suo in scadenza nel 2020 e sembrerebbe tentato da una plurimilionaria avventura cinese come quella già intrapresa da Hamsik. Nel contempo, Giuntoli parrebbe disposto a lasciarlo partire per non perderlo a costo zero o, comunque, per puntare su un attaccante più giovane: a maggio, il belga compirà 32 anni. E allora, De Laurentiis è tornato alla carica dopo aver già corteggiato in maniera serrata “Maurito” in concomitanza con il doloroso addio di Higuaìn, due anni e mezzo fa. All'epoca Icardi rifiutò, preferendo rimanere all’Inter, ma ora le cose sono diverse. La moglie-procuratore, Wanda Nara, avrebbe in qualche modo “ammiccato”, facendo intendere che la disponibilità ci sarebbe. E poi c'è l'Inter, che farebbe di tutto pur di non vederlo alla Vecchia Signora. L'ostacolo? Proprio l'ingaggio, oggi di 5 milioni di euro a stagione, che l'argentino vorrebbe vedere raddoppiato. Chissà che il punto d'incontro non possa essere raggiunto a metà strada o quasi.