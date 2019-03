Verso Napoli-Juventus: tutto esaurito al San Paolo Dubbio Cristiano Ronaldo: ha recuperato, ma la scelta tocca ad Allegri, non più "social"

Sold-out al San Paolo. Massima attenzione al big match. Domenica sera (calcio d'inizio alle 20.30), sarà Napoli-Juventus, la seconda forza del campionato che ospiterà la capolista indiscussa. Obiettivo knock-out in chiave Scudetto per i bianconeri dall'alto del +13 rifilato sin qui agli azzurri. Dal quartier generale di Castel Volturno, gli uomini di Carlo Ancelotti sono al lavoro per rimpallare il tentativo della Vecchia Signora con la voglia di regalare una serata di gioia al pubblico partenopeo che attende con grande carica il match con la Juve.

Allan sa bene il valore del confronto, sottolinea la distanza dalla vetta, ma conferma: "Saranno 90 minuti speciali". Arek Milik cerca la miglior condizione fisica per proporsi al cento per cento sul terreno di gioco del San Paolo. Lavoro a parte in settimana, in gruppo nelle ultime sedute con il rinnovo siglato in maglia azzurra. Il polacco ha firmato un contratto di cinque anni con il club di Aurelio De Laurentiis.

Dalla Continassa, l'obiettivo del colpo finale in chiave tricolore l'ha rimarcato Giorgio Chiellini. Cristiano Ronaldo ha vissuto una settimana condizionata dal problema alla caviglia. CR7 sembra lanciato verso il recupero lampo, ma sull'impiego del portoghese, solo nel pre-gara, sarà presa una decisione da Massimiliano Allegri, non più social dopo aver chiuso i profili ufficiali.