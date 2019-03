Verso Napoli-Juve, Milik recupera e scalda il motore Il polacco in ballottaggio con Mertens, Allegri con il dubbio Ronaldo

Napoli – Juve si prende la scena del campionato di Serie A. Match mai banale, che negli ultimi anni ha significato quasi sempre scontro scudetto. La capolista, ancora imbattuta in campionato, ha un vantaggio di 13 punti proprio sulla squadra di Ancelotti. Gli azzurri reduci dal poker di Parma proveranno a ridurre a 10 il gap di distanza e perchè no a rianimare un filo di speranza per la vittoria finale. Capitolo formazioni. Il dubbio principale di Allegri riguarda Cristiano Ronaldo uscito malconcio domenica scorsa a Bologna per un colpo alla caviglia. Rischiare o meno il portoghese è il dubbio amletico con la paura di perderlo per match di ritorno contro l'Atletico Madrid che per la vecchia signora vale una stagione. Negli ultimi giorni CR7 si è allenato regolarmente Pessimismo invece su Douglas Costa, questo il probabile 4-3-1-2 bianconero Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandzukic. Nel Napoli Milik è pienamente recuperato dopo aver rallentato per un fastidio al ginocchio e dovrebbe vincere il ballottaggio con Mertens a snistra Ghoulam favorito su hysai da non escludere Chiriches al fianco di Koulibaly. il 4-4-2 azzurro dovrebbe allora disegnarsi cosi: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik. Arbitra Rocchi di Firenze lo stesso dello scorso 22 aprile allo Stadium quando il colpo di testa di Koulibaly illuse soltanto gli azzurri nella corsa scudetto