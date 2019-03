Napoli - Juve: ecco le formazioni ufficiali Ancelotti sceglie Insigne e Hisay al posto di Mertens e Goulham, Allegri manda Dybala in panchina

Fuori Mertens e Golham, dentro Hysaj e Insigne: queste le scelte di Ancelotti per Napoli - Juventus, in scena al San Paolo alle 20 e 30. Allegri invece manda in panchina Dybala, preferendo Bernardeschi all'argentino.



Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Meret, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Milik.





JUVENTUS: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.