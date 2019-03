Napoli, il Salisburgo per il riscatto in Europa League Le polemiche del big match con la Juve ormai in secondo piano

Il Napoli riparte dal tentativo di rimonta offerto nella ripresa contro la Juventus con il rammarico per l'evoluzione dell'episodio Meret- Ronaldo. Nessuna certezza, ma Carlo Ancelotti ha sottolineato il mancato richiamo al VAR per l'arbitro Rocchi che, con la video assistenza, avrebbe potuto verificare più casi: il contatto, l'ostruzione, il recupero dei calciatori azzurri sulla corsa di CR7, la posizione del pallone se diretto alla porta o fuori dallo specchio.

Sulla squalifica dell'estremo difensore, il Napoli prenderà posizione per quanto possibile evidenziando il mancato contatto e l'assenza di un comportamento definibile come antisportivo. Tanto è passato per la decisione secca con l'espulsione di Meret e la punizione a bersaglio di Pjanic, ma la sconfitta nel big match e l'amarezza per il palo su rigore di Insigne va d'obbligo in secondo piano, annullata dalla gara continentale ormai vicina. Giovedì sarà sfida al Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. Al San Paolo, appuntamento da non fallire nell'ottica dell'ultimo obiettivo stagionale.

Intanto, per il post di insulti con discriminazione territoriale, il ds del Treviglio Basket, Massimo Gritti, è sotto indagine dalla Procura Federale FIP, al pari del consigliere federale Marco Tajana, che ha messo "mi piace" alle parole di Gritti. Non sono bastate le scuse immediate del dirigente del club lombardo.