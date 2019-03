Ancelotti: "San Gennaro non ci ha aiutato" Conferenza pre Salisburgo del mister e di Zielinski che parla anche del rinnovo

Concentrazione, cattiveria e magari una mano da San Gennaro. Sono gli ingredienti che servirebbero a questo Napoli secondo Ancelotti e Zielinski, intervenuti oggi nella conferenza stampa di presentazione della gara col Salisburgo di domani sera.

Il mister in particolare si è soffermato sulla sfortuna, i venti pali colti fin qui dalla squadra e che hanno portato via diversi punti, appellandosi scherzosamente al santo patrono.

Per quanto attiene al campo Ancelotti ha invitato a non sottovalutare il Saliusburgo, squadra ostica e forte soprattutto in contropiede, e a indirizzare la qualificazione già dal match d'andata, quello di domani appunto, ovviamente con una vittoria, magari rotonda.

Il centrocampista polacco ha ribadito l'esigenza di maggior concentrazione sotto porta, evitando di sbagliare tanti gol come avvenuto finora e si è espresso anche sul rinnovo che potrebbe arrivare dopo Pasqua, dichiarando di essere prontissimo a firmare e che la volontà di dare tutto per il Napoli c'è sempre.