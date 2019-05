Il Napoli indica Dall'Ara di Bologna come stadio per il 2020 All'Uefa indicato l'impianto emiliano per il prossimo campionato

Se il campionato 2019/2020 cominciasse domani l'esordio del Napoli avverrebbe a Bologna. Sì, e non perché sarebbe la squadra emiliana il primo avversario degli azzurri, ma perché il Napoli, come riportato da Calcio e Finanza, ha nominato il Dall'Ara come stadio ufficiale per il prossimo campionato alla commissione di primo grado per le licenze Uefa. In realtà non c'è nessun allarme: la società chiederà in seguito una deroga straordinaria per il San Paolo, che gli sarà concessa, in particolare dopo i lavori per le Universiadi di cui è oggetto oggi lo stadio di Fuorigrotta e che consegneranno ai tifosi napoletani uno stadio migliore, con nuovi seggiolini, maxi schermi, una nuova pista d'atletica e locali più funzionali. Delle venti in serie A, non l’hanno ottenuta Chievo, Spal, Empoli e Frosinone. In particolare riferimento agli impianti indicati per ospitare le partite internazionali, l’Atalanta ha indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia per i lavori di ristrutturazione all'Atleti Azzurri d'Italia che si completeranno nel 2020.