Abbonamenti, mano tesa di Adl: prezzi stracciati al San Paolo Abbonamento in Curva 269 euro, e per chi si abbona corsia preferenziale per biglietti Champions

La mano tesa di De Laurentiis ai tifosi c'è, dopo le innumerevoli incomprensioni degli anni scorsi. I prezzi per gli abbonamenti, presentati oggi in conferenza stampa dal rititro di Dimaro, sono effettivamente da urlo: 269 euro per le curve, 499 per i distinti, 749 per Tribuna Nisida, 99 euro in tribuna Posillipo. Gli abbonati avranno inoltre un diritto di precedenza per l'acquisto di biglietti della Coppa Italia e soprattutto della Champions League, e inoltre potranno accedere agli allenamenti che si terranno al San Paolo. Come si ricorderà nella convenzione per l'utilizzo dello stadio il Napoli ha riservato il diritto di svolgere due allenamenti a settimana al San Paolo.

E ancora: per gli abbonati ci sarà la possibilità di entrare attraverso varchi esclusivi e l'abbonamento potrùà essere ceduto gratuitamente per cingque gare durante l'anno, ma solo ad un altro possessore di fidelity card e solo attrraverso il circuito autorizzato ticketone.