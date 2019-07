Olympique Marsiglia-Napoli vietata ai tifosi azzurri Nessun biglietto per assistere all'amichevole sarà dato ai tifosi azzurri, lo ha deciso prefettura

"Su disposizione della Prefettura marsigliese e seguente decisione dell'Olympique Marsiglia non sara' posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione dell'amichevole Marsiglia-Napoli in programma il 4 agosto all'Orange Velodrome". Lo rende noto oggi il club partenopeo.