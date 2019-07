Napoli Basket, ecco Klacar: "Non vedo l'ora di iniziare" Ulteriore colpo per il club partenopeo, al lavoro per il girone ovest di Serie A2

La Gevi Napoli Basket piazza un'ulteriore ufficialità per il roster 2019/2020 che affronterà il campionato di Serie A2 nel girone ovest. Il club partenopeo ha annunciato l'ingaggio di Amar Klacar: "Sono molto felice di aver trovato l’accordo con la società e di approdare in A2 in una piazza importante. - ha spiegato il play/guardia bosniaco, classe 2000 - Il progetto è davvero interessante e credo che non avrei potuto fare scelta migliore. Farò parte di un gruppo molto esperto con elementi che conoscono benissimo la categoria: sono convinto che tutto ciò sarà importante per la mia crescita. Darò tutto me stesso, il coach e i miei compagni di squadra avranno sempre la massima disponibilità da parte mia. Non vedo l’ora di arrivare a Napoli ed iniziare a lavorare”.

La scheda - "Klacar cresce nelle giovanili di Košarkaški Klub Radnicki Goražde in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2016/17 approda in Italia alla Next Step Academy di Rapallo, firmando con Catanzaro nella stagione successiva. Dopo un’ottima annata in C Silver con la società satellite Virtus e dopo aver conquistato il titolo Under 18 regionale, viene promosso in prima squadra in Serie B chiudendo l’annata con 5.5 punti di media, conditi da 2,4 rimbalzi e 1 assist per gara. Le sue qualità non sfuggono ai selezionatori di Bosnia-Erzegovina e gli consentono dii entrare nel giro delle nazionali giovanili del suo Paese".