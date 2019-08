Napoli, Guarino: "Tanta voglia di godermi il PalaBarbuto" Conferma per il playmaker in A2 con la canotta azzurra: "Contento di far parte del progetto"

Francesco Guarino resta in azzurro. Rinnovo del contratto per il playmaker classe '79 con il Napoli Basket. Guarino ripartirà dai 10 punti di media con 4 assist e 3 rimbalzi a gara: "Sono contentissimo di questa conferma e di far parte di questo progetto di crescita del Napoli Basket. - ha dichiarato Guarino - Ringrazio personalmente il presidente, tutta la società e il coach per avermi dato la possibilità di ritornare in A2 con una maglia prestigiosa come quella azzurra. La mia carriera volge al termine e poter dire di aver giocato la Serie A con Napoli sarà motivo di grande orgoglio per me".

L'obiettivo del rilancio di Napoli in A2: "Sono carico perchè si tratta di una bella sfida nonostante gli anni che avanzano, ed io non mi sono mai tirato indietro in situazioni simili. Sono pronto ad iniziare questa nuova stagione e a proseguire la mia avventura con questa società, metterò al servizio della squadra tutto il mio bagaglio cestistico, sperando di dare un contributo importante dentro e fuori dal campo. Ho tanta voglia di godermi il PalaBarbuto pieno come ai vecchi tempi".