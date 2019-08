Napoli Basket, ulteriore conferma nel roster per l'A2 Obiettivo rotazione extra per la squadra partenopea nel girone ovest di Serie A2

Jakov Milosevic resta a Napoli. L'ala, classe '99, giocherà nel club azzurro, presieduto da Federico Grassi, anche nella prossima stagione. Il montenegrino (201 centimetri per 90 chilogrammi) garantirà risorse extra dalla panchina al tecnico, Gianluca Lulli, che ha potuto apprezzare le qualità di Milosevic nella seconda parte della scorsa annata.

“Essere stato confermato dalla società per la prossima stagione è un’emozione unica. - ha affermato Milosevic - Sarà il mio esordio in Serie A2 con un club ambizioso e molto solido come quello azzurro. Ho tanta voglia di crescere e di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere obiettivi importanti. Voglio vivere un’annata speciale con questi colori, spero sia una stagione divertente che possa coinvolgere il più possibile i nostri splendidi tifosi”.