Napoli Basket, ecco gli appuntamenti del precampionato Approccio con il PalaBarbuto domenica 18 e lunedì 19 per i ragazzi di coach Gianluca Lulli

La stagione della Gevi Napoli Basket, partecipante al girone ovest di Serie A2, inizierà domenica 18, alle 19, quando la squadra e lo staff tecnico, guidato dal coach, Gianluca Lulli, ritireranno il primo materiale sportivo con il saluto ai tifosi al PalaBarbuto in compagnia del presidente Federico Grassi, dell'amministratore delegato, Alfredo Amoroso, del dottor Francesco Tavassi e del general manager Antonio Mirenghi. Il giorno dopo, lunedì 19, alle 12, sempre al PalaBarbuto, apertura al pubblico per la prima seduta di allenamento. Lavoro anche sulla sabbia per il Napoli Basket verso il campionato.

Le gare del precampionato e di Supercoppa LNP

31 agosto: Scauri-Napoli (amichevole)

4 settembre: Napoli-Salerno (amichevole)

8 settembre: Napoli-Orlandina (Supercoppa)

11 settembre: Agrigento-Napoli (Supercoppa)

14 settembre: Trapani-Napoli (Supercoppa)

28/29 settembre: Caserta, Forlì, Napoli, Scafati (Trofeo Irtet Caserta)*

* La partecipazione al torneo è legato alla prosecuzione, o meno, del cammino in Supercoppa LNP.

I convocati per il raduno del Napoli Basket

Nemanja Dincic, Francesco Guario, Amar Klacar, Tommaso Milani, Jakov Milosevic, Diego Monaldi, Terrence Roderick, Daniele Sandri, Brandon Sherrod, Stefano Spizzichini, Andrea Spera.

I giovani aggregati dalla ViviBasket

Luca Bauduin, Eugenio Cortese, Francesco De Rosa, Alessandro Mansi, Davide Tolino.

Lo staff tecnico del Napoli Basket

Gianluca Lulli (head coach), Francesco Cavaliere (assistant), Armando Trojano (assistant), Alessandro Tagliaferri (assistant), Roberto Russo (preparatore fisico), Fabio Esposito (massofisioterapista), Mauro Serpico (massofisioterapista), Ciro Taranto (massofisioterapista), Giovanni D'Alicandro (medico sociale).

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket