Napoli Basket, Grassi: "Obiettivo playoff e poi chissà..." Le parole del presidente del club partonopeo, al lavoro per la stagione di Serie A2 2019/2020

"La squadra ha iniziato a lavorare in giornata. Siamo contenti di aver ricominciato. Ormai c'era una certa ansia nel voler riprendere a tutti i costi. Siamo fiduciosi per i giocatori che abbiamo preso. Siamo contenti del roster formato e proviamo a fare un campionato per entrare nei playoff e poi dire la nostra, giocarci tutte le chance". Queste le parole del presidente del Napoli Basket, Federico Grassi, nel corso della prima giornata di lavoro al PalaBarbuto per il club partenopeo verso la stagione di Serie A2 2019/2020. "I tifosi hanno già risposto bene. Siamo arrivati a circa 200 abbonamenti che è un ottimo risultato tra luglio e agosto. Sono convinto che, facendo bene, i tifosi torneranno a sostenerci come era ai tempi di Maione, ai tempi di De Piano. Possiamo riprendere quei tifosi e portare tanta gente al PalaBarbuto".

Il roster: "Sono stati scelti volutamente due americani che avevano già giocato nel campionato. Sono due americani importanti. Roderick è stato uno dei giocatori migliori della scorsa Serie A2. Contiamo sul loro apporto. A questo, si sono aggiunti italiani che sono scesi dall'A1 per giocare a Napoli. Il lavoro dello scorso anno ha garantito una certa credibilità a Napoli, tornata una piazza ambita, in cui i giocatori vogliono venire e dove si può fare qualcosa di buono. Siamo tutti al lavoro per dare un progetto a Napoli e far sì che questa città sia tra le più importanti del basket italiano".