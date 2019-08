Napoli Basket: vigilia del primo test a Minturno Amichevole con il club pontino, poi quella con Salerno, prima dell'esordio ufficiale in Supercoppa

Grande attesa in casa Napoli Basket per il primo test prestagionale. Il roster di coach Gianluca Lulli sarà ospite del Basket Scauri al PalaBorrelli di Minturno. In terra pontina, prime prove sui 40 minuti sul dettaglio fisico e tattico per la squadra partenopea. Testa al primo match ufficiale, quello del girone della Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro (domenica 8 settembre contro l'Orlandina). Dopo la gara amichevole contro Scauri, Napoli affronterà, sempre in un test, la Virtus Arechi Salerno, al PalaBarbuto nella giornata di mercoledì.

Campagna abbonamenti - "Prosegue “NataStoria”, la Campagna Abbonamenti 2019/20 della GeVi Napoli Basket. Il club comunica che la Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di accedere a LNP TV Pass, legato all'acquisto della tessera per la prossima stagione sportiva": si legge nella nota diffusa dal club presieduto da Federico Grassi.