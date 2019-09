Napoli Basket, vittoria nel test contro Scauri (48-83) Lulli: "Soddisfatto per l'atteggiamento di squadra". Roderick in gruppo dal prossimo weekend

Il Napoli Basket fa suo il test prestagionale di Minturno. Superato il Basket Scauri con il risultato di 48-83. Buone indicazioni per coach Gianluca Lulli: "Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra in questa nostra prima uscita e dopo le prime due settimane di lavoro. - ha affermato il tecnico di Palestrina - Ho visto molte cose positive ed altre su cui dovremo migliorare. L’intento è quello di farci trovare pronti per l’esordio in Supercoppa di settimana prossima contro Capo d’Orlando. Siamo a buon punto perché ho visto dei ragazzi che hanno giocato di squadra”. Mercoledì sarà nuovo test per Napoli che ospiterà, alle 19, la Virtus Arechi Salerno. Terrence Roderick raggiungerà Napoli nel prossimo weekend. Domenica sarà esordio ufficiale con la sfida contro l'Orlandina in Supercoppa LNP.

Test prestagionale (PalaBorrelli, Minturno)

Scauri - Napoli 48-83

Parziali: 9-16; 11-25, 13-20; 15-22

Napoli: Spera 4, Guarino 11, Klacar 1, Dincic 10, Sandri 8, Monaldi 8, Spizzichini 8, Sherrod 16, Milani 17, Tolino, Bauduin.

Foto: pagina ufficiale Napoli Basket