Roderick: "Napoli, vinci anche per me in Supercoppa" Messaggio della guardia statunitense al gruppo di coach Lulli e alla piazza partenopea

La GeVi Napoli attende l'arrivo di Terrence Roderick. Prosegue la preparazione del roster partenopeo. Domenica, alle 18, al PalaBarbuto, ospiterà l'Orlandina per il primo match della Supercoppa LNP e, per scacciare via le voci sul ritardo e i motivi del mancato arrivo a Napoli, Roderick ha spiegato tutto in un video-messaggio, pubblicato dalla società del presidente Federico Grassi: "Ciao amici, come state? Sto facendo questo video perché ho sentito un po' di rumors strani sul fatto che non sia ancora a Napoli, ma è tutto falso. - ha affermato la guardia di Philadelphia - Settimana prossima sarò lì con la squadra. Mi dispiace per il ritardo, purtroppo ci sono stati dei problemi con il passaporto. Credo di aver fatto tutto ciò che era possibile. Ci vediamo tra qualche giorno. Se domenica non sarò lì vincete in Supercoppa anche per me. Ciao". In attesa di Roderick, quindi, il primo impegno ufficiale per il Napoli Basket, partecipante al girone azzurro di Supercoppa con Pallacanestro Trapani, Fortitudo Agrigento e Capo d'Orlando. Le 7 vincenti dei gironi, più la migliore seconda, avranno accesso alla fase ad eliminazione diretta. Gara secca sui parquet delle migliori 4 classificate della prima fase.