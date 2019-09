Napoli Basket, via alla Supercoppa: sfida contro l'Orlandina Coach Lulli: "Subito partite vere in attesa di Roderick. Restano sfide precampionato"

Domani, alle 18, la GeVi Napoli ospiterà l'Orlandina per l'esordio nel girone azzurro di Supercoppa LNP. Prima sfida ufficiale al PalaBarbuto per i ragazzi di coach Gianluca Lulli, che ha presentato così la gara: "Questa manifestazione se da una parte ci mette di fronte subito a partite competitive e vere dall’altra ci crea problemi nella strutturazione del programma pre-campionato. - ha affermato il tecnico del Napoli Basket - Oltre a domenica saremo quattro giorni in Sicilia. Sarà un piccolo forcing utile per testare a che punto è la preparazione, in attesa che arrivi Roderick nei prossimi giorni. Con l’Orlandina giochiamo in casa e cercheremo di onorare la partita nel miglior modo possibile, in linea con i programmi stilati con lo staff tecnico. È comunque una gara di pre-campionato e come tale va giocata, sicuramente col massimo impegno perchè giochiamo davanti al nostro pubblico. Puntiamo a fare una gara dal punto di vista emotivo, perchè sul piano tecnico c’è ancora da lavorare. L’Orlandina è una squadra rinnovata, vogliamo fare bella figura e di competere fino in fondo”.

I numeri di maglia per il Napoli Basket: 1 Spera, 4 Guarino, 5 Bauduin, 7 Cortese, 9 Klacar, 11 Dincic, 12 Sandri, 13 Milosevic, 32 Monaldi, 34 Spizzichini, 35 Sherrod, 85 Milani.