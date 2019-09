Supercoppa: Napoli vince all'esordio contro l'Orlandina Basket A2, finale di 69-56. La soddisfazione di coach Lulli: "Vogliamo onorarla fino in fondo"

Debutto vincente nella Supercoppa LNP per la Gevi Napoli che batte l'Orlandina con il risultato di 69-56 nella prima giornata del girone azzurro. I due roster pagano il lavoro prestagionale con una prova poco brillante. Monaldi e Sandri garantiscono l'accelerazione alla squadra partenopea che piazza i colpi decisivi nell'ultima frazione.

"Sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra e per questa vittoria, davanti al pubblico del PalaBarbuto, in una manifestazione che vogliamo onorare fino in fondo. - ha affermato il coach del Napoli Basket, Gianluca Lulli - Siamo in una fase della preparazione particolare e c’era da aspettarsi una partita poco brillante dal punto di vista fisico. Devo dire che i ragazzi hanno dato il meglio ed hanno offerto il massimo impegno contro un avversario che ha voluto giocarsi le sue carte in casa nostra, nonostante le assenze. Andiamo avanti proiettandoci a questa 4 giorni siciliana che ci vedrà sfidare Agrigento e Trapani in trasferta, altri due test importanti per tutto il gruppo”.

Supercoppa LNP - Prima Giornata (PalaBarbuto, Napoli)

Gevi Napoli Basket - Orlandina Basket 69-56

Parziali progressivi: 11-14, 38-34, 52-47

Napoli: Spera, Guarino 3, Bauduin, Cortese, Klacar, Dincic 5, Sandri 18, Milosevic, Monaldi 20, Spizzichini 3, Sherrod 10, Milani.

Orlandina: Sgorbati, Klanskis, Ani, Neri 7, Galipò 8, Johnson 20, Mobio 17, Querci, Triassi, Donda 4.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket