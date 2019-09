Supercoppa LNP: doppia sfida per il Napoli Basket in Sicilia Prima Agrigento, poi Trapani: la presentazione affidata al coach, Gianluca Lulli

Viaggio in Sicilia per il Napoli Basket che, questa sera, con palla a due alle 20.30, affronterà la Fortitudo Agrigento al PalaMoncada. Poi, domenica a Trapani, sarà tempo di terza e ultima sfida per il girone di Supercoppa LNP. "Ripartiamo dalla vittoria di domenica per proiettarci a questa quattro giorni siciliana che ci vedrà affrontare due squadre importanti come Agrigento e Trapani. - ha affermato il coach di Napoli, Gianluca Lulli - Domani saremo ospiti della Fortitudo, una società che è ormai da anni in A2 e che può vantare due americani di valore e molti elementi esperti per questa categoria. Sono sicuramente più avanti nella preparazione rispetto a Capo d’Orlando e per giunta giochiamo fuori casa. Per noi sarà un test significativo perché c’è la volontà di onorare fino in fondo questa competizione. Senza dimenticare di dosare le energia in una fase delicata della preparazione. Chiedo ai ragazzi di avere un buon atteggiamento in campo e cercare di fare dei passi in avanti”.

I convocati e i numeri di maglia: 1 Spera, 4 Guarino, 9 Klacar, 11 Dincin, 12 Sandri, 13 Milosevic, 32 Monaldi, 34 Spizzichini, 35 Sherrod, 85 Milani.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket