Napoli Basket ko ad Agrigento, ma ecco Roderick Atterrato a Napoli e già diretto alla volta della Sicilia per raggiungere la squadra a Trapani

Sconfitta al PalaMoncada per il Napoli Basket, ko contro la Fortitudo Agrigento con il finale di 71-64 nella seconda giornata della Supercoppa LNP. Alla Gevi non bastano i 15 punti di Brandon Sherrod, i 14 di Diego Monaldi e i 13 di Daniele Sandri. Per i siciliani spiccano le prove di Christian James, autore di 17 punti, e di Tony Easley (14). Domenica sarà sfida a Trapani per la terza e ultima giornata del girone azzurro per il club partenopeo che abbraccia Terrence Roderick, atterrato a Napoli in mattinata e già pronto a raggiungere la Sicilia.

“Sono felice di essere qui. Sono un giocatore che predilige il gioco di squadra, mi piace vincere ed odio perdere. - ha affermato Roderick - Nonostante sia arrivato in ritardo mi farò trovare pronto e mi metterò a disposizione del coach e di tutta la squadra sin da subito. Ho scelto Napoli per le grosse ambizioni del club in cui mi sono riconosciuto molto. Approdo in un roster competitivo, convinto di poter vivere una grande stagione”.

Supercoppa LNP - Seconda Giornata (PalaMoncada, Agrigento)

Fortitudo Agrigento - Gevi Napoli 71-64

Parziali progressivi: 17-13, 32-30, 50-48

Agrigento: Rotondo, Cuffaro 5, De Nicolao 2, Fontana 5, Chiarastella 9, Ambrosin 10, Morreale ne, Moricca ne, James 17, Moretti, Pepe 9, Easley 14.

Napoli: Spera ne, Guarino 6, Klacar ne, Dincic. 7, Sandri 13, Milosevic 5, Monaldi 14, Spizzichini 2, Sherrod 15, Milani 2.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket