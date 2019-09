Juve Stabia, lettera del presidente Langella alla squadra Il messaggio in vista della gara casalinga di sabato (ore 15) contro l'Ascoli

Il presidente Andrea Langella, in vista del prossimo match ha voluto esprimere la sua vicinanza alla squadra con un messaggio. “Con l’Ascoli non sarà una partita facile. Sarà una gara complicatissima, servirà dare il 120 per cento come è accaduto nella partita di sabato scorso contro il Perugia. Dobbiamo essere determinati come sempre. Abbiamo una squadra di tutto rispetto, che può gareggiare a testa alta contro chiunque”.

Fonte e foto: ssjvestabia.it