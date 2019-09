Juve Stabia, Elia: "Sotto con l'Ascoli, pronti a dare tutto" L'esterno d'attacco delle vespe ha parlato attraverso il sito ufficiale del club gialloblù

La Juve Stabia prosegue la preparazione in vista della prossima gara interna di campionato contro l’Ascoli. Anche questa mattina, la squadra si è allenata agli ordini di mister Fabio Caserta. Di Perugia, dell’Ascoli e di tanto altro ha parlato, attraverso il sito internet ufficiale delle vespe, l'esterno d'attacco Salvatore Elia: “Abbiamo fatto un punto molto importante su un campo difficile. Ora siamo concentrati già per la prossima gara con l’Ascoli. Siamo solo all’inizio, non abbiamo ancora la forma completa e cerchiamo di lavorare al massimo anche per questo. Vogliamo essetere, tutti insieme, al 100 per cento. Ascoli? Sappiamo che il campionato di Serie B è difficile, ma ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio. Ogni squadra e ogni partita è difficile, non ce n’è una facile. Consigli per il settore giovanile? Ragazzi, mettetecela tutta, giocate senza ansia: solo così potrete dare il vostro meglio”.

Fonte e video intervista integrale: ssjuvestabia.it