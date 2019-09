Napoli Basket: l'esordio con Rieti rinviato al 16 ottobre La squadra di coach Lulli parteciperà al trofeo Irtet con Caserta, Eurobasket Roma e Forlì

È stata rinviata la gara tra la NPC Rieti e il Napoli Basket. La gara d'esordio per il club azzurro è stata rinviata a mercoledì 16 ottobre, alle 21, al PalaSojourner di Rieti. La squadra di coach Gianluca Lulli parteciperà al Trofeo Irtet con Forlì, Eurobasket Roma e la Juvecaserta. Il quadrangolare è in programma al Palasport di Viale Medaglie D'Oro. Sabato, Napoli affronterà Forlì alle 18.30.

"Abbiamo sfruttato le prime settimane per rendere omogeneo lo stato di forma della squadra. - ha affermato il preparatore fisico del Napoli Basket, Roberto Russo - Con il rinvio della prima di campionato con Rieti, abbiamo impostato la programmazione della preparazione su otto settimane, anziché sette. La cosa più importante era quella di uscire dalla Supercoppa senza infortuni e per fortuna ce l’abbiamo fatta. Le partite vere, inoltre, ci hanno consentito di innalzare il livello di intensità degli allenamenti. Siamo in crescita netta e nel totale rispetto di quello che ci eravamo prefissati. Roderick ha una struttura muscolare esplosiva e reattiva”.