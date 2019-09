Napoli - Cagliari 0-1, il commento dei tifosi azzurri Il sondaggio a poche ore dalla beffarda sconfitta casalinga contro i sardi, firmata da Castro

A Napoli, la sconfitta maturata ieri sera al "San Paolo" contro il Cagliari, per effetto di un gol all'87' di Castro, è stata incassata dai tifosi tra l'amarezza per un risultato ritenuto immeritato, dato il gran numero di occasioni da rete create dagli uomini di Ancelotti, e lo scetticismo sulle possibilità degli azzurri di lottare per lo scudetto. Il -6 dalla capolista Inter ha fatto in parte scemare l'entusiasmo generato dai successi su Sampdoria, Liverpool e Lecce.

