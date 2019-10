GeVi Napoli Basket, arriva Massimo Chessa Colpo del roster partenopeo. Il play: "Pronto a vivere una stagione da ricordare"

Con un comunicato ufficiale diramato tramite il proprio sito internet, la GeVi Napoli Basket ha ufficializzato un nuovo colpo di mercato: a rinforzare il pacchetto esterni a disposizione del tecnico Lulli sarà Massimo Chessa, classe 1988.

Il cestista ha giocato ben quattro stagioni in Serie A2 con la Dinamo Sassari, successivamente il passaggio al Biella che lo ha portato a giocare nella massima Serie. Dopo i trasferimenti dalla breve durata alla Scaligera Verona e alla PMS Torino, viene annunciato il suo ritorno alla Dinamo, dove vince lo scudetto. Nella stagione successiva si è aggiudicato Supercoppa, Coppa Italia e scudetto indossando sempre la maglia di Sassari. Al termine della stagione 2014/2015 si è trasferito al Trapani, in Serie A2, per poi interpretare il ruolo di capitano per tre stagioni alla Virtus Roma.

Le prime parole di Massimo Chessa, comunicate dal club partenopeo: “Sono felicissimo di aver firmato con Napoli per la prossima stagione. L’interessamento nei miei confronti da parte di una società ambiziosa mi ha reso orgoglioso e mi ha dato la giusta motivazione per intraprendere questa nuova avventura. Ho trovato subito l’accordo con la società perché c’era la volontà di chiudere da entrambe le parti. La scelta di vestire questa maglia non è casuale, trovo tanti amici e vecchi compagni di squadra. Sono pronto a vivere una stagione da ricordare insieme alla mia famiglia che mi accompagnerà in questa nuova esperienza.”

Fonte foto: pagina Facebook ufficiale GeVi Napoli Basket