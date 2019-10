Pallanuoto, A1: la Canottieri si salva nel finale Campani sotto per gran parte della sfida contro il Savona, nell'ultimo periodo rimonta pirotecnica

Un pareggio pirotecnico apre il campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. Le protagoniste del primo match sono state Canottieri Napoli e Rari Nantes Savona. Alla Felice Scandone quattro periodi emozionanti. Ribaltoni continui e occasioni perse per chiudere la partita.

Ad avere maggiori rimpianti è sicuramente la squadra ospite. Dopo aver chiuso in svantaggio primo tempo, gli uomini di Alberto Angelini hanno ribaltato la situazione nel secondo. Ottimo anche il terzo periodo chiuso con due reti di vantaggio (5-7) prima del tracollo finale.

I liguri hanno avuto l'occasione di mandare al tappeto i campani. Obiettivo fallito e pronta risposta dei padroni di casa. I partenopei hanno colto al volo l'occasione e con Esposito e Borrelli hanno riacciuffato il pari in una partita che sembrava persa.

Ben venga il punto conquistato dopo aver rischiato seriamente di regalare l'intera posta in palio alla Rari Nantes Savona, ma la Canottieri dovrà migliorare nella gestione del match e dei possessi offensivi per non ritrovarsi nuovamente in situazioni simili soprattutto tra le mura amiche.

Canottieri Napoli – RN Savona 8-8

(Parziali: 2-1, 2-4, 1-2, 3-1)

Circolo Canottieri Napoli: Altomare, Zizza, Di Costanzo, Baldi, Confuorto 2, Cerchiara, Massa 1, Patterson, Halajian 2, Mutariello, Borrelli 2, Esposito 1, Vassallo. All. Christian Andrè

RN Savona: Morretti, Patchaliev, Boggiano, Vuskovic 2, Molina Rios 2, Rizzo 2, Piombo, Campopiano 2, Bertino, Ricci, Novara, Caldieri, Da Rold. All. Alberto Angelini

Arbitri: Roberto Petronilli e Giovanni Lo Dico Delegato Fin: Filippo Rotunno.