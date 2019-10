Juve Stabia, il vento è cambiato. Mallamo con l'Under 20 Il blitz a Trapani ha dimostrato che il gruppo è con il tecnico Caserta. Canotto: "Che carica!"

Nel momento della verità la Juve Stabia ha risposto da squadra andandosi a prendere i primi 3 punti della stagione, in rimonta, sul campo del Trapani; in casa di una diretta concorrente per la salvezza. Un'autentica iniezione di fiducia per il gruppo e mister Fabio Caserta, che, in vista della sosta per le Nazionali e in attesa del match casalingo con il Frosinone, ha scongiurato il rischio di un esonero beffa dopo aver trionfalmente condotto le vespe in Serie B: “Da qui dobbiamo ripartire sapendo che il campionato è lungo, difficile. Non ci dobbiamo cullare su questa vittoria, non ci dobbiamo esaltare, così, come ho sempre detto alla squadra, non deprimerci per le sconfitte. Lavoro duro, è questa la strada giusta, che dobbiamo continuare a percorrere.”

Attraverso il sito ufficiale del club stabiese, ha parlato anche Luigi Canotto, autore del gol del momentaneo pari che ha spianato la strada alla rimonta, completata da Forte. L'esterno d'attacco non ha lesinato parole d'elogio per l'allenatore calabrese: “Il mister ci ha dato una carica incredibile. Prima della partita non ha parlato della formazione, di come dovevamo giocare, ma ha toccato qualcosa dentro ognuno di noi facendoci capire i suoi valori umani. Questa è la cosa più bella che può fare un allenatore, comunicare in questo modo. Per noi Caserta è una persona e un punto di riferimento importante.”

Il vento, insomma, sembra essere davvero cambiato e a incrementare il buonumore è arrivata la notizia della convocazione nella selezione Under 20 del centrocampista Alessandro Mallamo, per le sfide contro Inghilterra e Portogallo, valide per la Elite League.