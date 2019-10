Scherma, campani a caccia delle Olimpiadi A novembre inizia la Coppa del Mondo, tra i protagonisti più attesi c'è Luca Curatoli

Quella che sta per iniziare è la stagione più importante dell'intero quadriennio. La Coppa del Mondo di Scherma qualificherà alle Olimpiadi e la concorrenza sarà spietata. Sono diversi gli italiani in lizza per un posto ai giochi che, ricordiamo, si disputeranno a Tokyo in Giappone dal 24 luglio al 9 agosto.

Per gli atleti campani le date da fissare sull'agenda sono diverse. Il primo appuntamento di spicco è dal 1 al 3 novembre a Tallin in Estonia, quando prenderà il via la stagione dedicata alla spada. In questa specialità sarà in corsa Francesca Boscarelli, che dopo aver faticato negli ultimi anni a trovare un posto in squadra ed essersi sponsorizzata da sola tante trasferte, si sta allenando duramente per giocarsi la sua ultima occasione di partecipare ad una rassegna olimpica. Il calendario prevede otto tappe fino all'ultima in programma a maggio a Dubai.

Nella sciabola maschile il primo appuntamento è fissato per il 15 novembre quando inizierà la tre giorni di gare in quel di Algeri con Luca Curatoli in pedana. Il forte atleta partenopeo è reduce dal bronzo mondiale vinto a Budapest nell'individuale ed è una delle migliori carte da medaglia che ha l'Italia nella scherma.

Alle Olimpiadi non sarà facile confermare questo risultato ma Curatoli è in costante crescita e non si vuole porre nessun limite. Lo schermidore partenopeo punta anche ad avere continuità di risultati per il ranking dove nella scorsa stagione si è piazzato al quarto posto dietro Oh Sanguk, Eli Dershwitz e Max Hartung.

Una settimana più tardi prenderà il via anche la Coppa del Mondo di sciabola femminile dove c'è attesa per la salernitana Rossella Gregorio. La prima delle otto tappe in programma è ad Orleans in Francia, mentre l'ultima è quella classica di Mosca a maggio 2020. Per la Gregorio l'obiettivo è quello di risalire nel ranking dove non è più la prima delle azzurre e soprattutto conquistare qualche piazzamento sul podio. A Rio de Janeiro nel 2016 ha sfiorato la clamorosa medaglia olimpica nella gara a squadre, a Tokyo la speranza è quella di tramutare questo sogno in realtà.

Sarà una stagione lunga e impegnativa. Piena zeppa di ostacoli inattesi. Si andrà alla scoperta di avversari nuovi, come spesso accade nell'anno pre olimpico, quello più importante dove alcuni dei favoriti decidono di nascondersi e puntare tutto sui giochi, perché l'oro olimpico non cambia solo la carriera ma addirittura la vita.