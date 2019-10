Real Anacapri corsaro nella tana dell'Arzanese 3 a 0 il risultato in favore degli uomini del diesse Auricchio

Grande risultato ieri mattina del Real Anacapri, durante la terza partita di campionato, che ha trionfato per 6 a 1, fuori casa, nello stadio Vallefuoco di Mugnano di Napoli, contro l'Arzanese. Una partenza molto equilibrata del match che poco dopo il 30 esimo della prima frazione di gioco, grazie ad una grande punizione di Buondonno, si incanala a vantaggio del Real Anacapri che chiude il tempo sul 3 a 0 grazie alla doppietta di un ottimo Iovino.

Nel secondo tempo si conferma la supremazia evidente della squadra isolana che raddoppia le reti del primo tempo con altri tre gol targati Conte (2) e Coppola. La partita si chiude con l'Arzanese che mette a segno il gol della bandiera. Ha dichiarato il direttore sportivo del Real Anacapri, Vincenzo Auricchio: “Una vittoria di gruppo, una vittoria di tutti, dai giocatori che sono scesi in campo a quelli che non hanno giocato in questa partita, allo staff per come ha preparato la trasferta e il match, alla società per la costante presenza in settimana.”