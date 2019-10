Juve Stabia, Caserta: "Testa solo allo Spezia" Il tecnico delle vespe ha presentato il match valido per la nona giornata di Serie B

Vietato fermarsi. La Juve Stabia, reduce da due vittorie consecutive, è attesa al “Picco” dallo Spezia. Consapevolezza del valore dell'avversario e fiducia nel potenziale della propria squadra nelle parole di mister Fabio Caserta, alla vigilia del match il cui calcio d'inizio è fissato per le 15: “La squadra sta lavorando bene. Sappiamo che sarà un'altra battaglia, un'altra partita difficile. Cercheremo di disputare una buona gara anche contro lo Spezia.”



Via a un tour de force da tre partite in otto giorni, che sarà completato con la gara interna in programma martedì prossimo contro il Pescara e dalla trasferta sul campo del Livorno. Guai, però, a guardare più avanti della prossima partita: “Bisogna pensare alla partita contro la Spezia, non possiamo pensare ai prossimi match. Non c'è da pensare al turnover, penso gara dopo gara agli undici che, secondo me, possono dare qualcosa in più. Valuterò chi mettere in campo contro la Spezia, alle altre ci penseremo dopo.”



Spezia - Juve Stabia fa rima con Italiano contro Caserta, artefici delle promozioni in Serie B del Trapani e delle vespe. Ecco, allora, una riflessione sulla sfida nella sfida: “L'anno scorso abbiamo fatto tutte e due un campionato diverso, un campionato di vertice dove non ho vinto né io né Italiano, ma hanno vinto i ragazzi. Quest'anno è diverso; la categoria èdiversa, lui è andato in una piazza in cui l'obiettivo non è la salvezza, ma puntare ai playoff, come dichiarato anche da parte della società.”

Infine, un commento lapidario sulle voci di mercato relative a un clamoroso approdo in gialloblù di Quagliarella: "Fantacalcio."



Fonte foto: ssjuvestabia.it

Clicca sul pulsante “play”, al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Fabio Caserta alla vigilia di Spezia – Juve Stabia (canale YouTube S.S. Juve Stabia).