Juve Stabia, Langella suona la carica: "Uniti per la salvezza" Il presidente delle vespe ha dato il benvenuto a Buchel attraverso il sito ufficiale dei gialloblù

Nemmeno il tempo di ingoiare l'amaro boccone per la sconfitta all'ultimo respiro, rimediata al “Picchi”, contro il Livorno, che per la Juve Stabia è già tempo di proiettarsi alla sfida con la capolista Benevento.

Sabato, alle 15, allo stadio “Menti”, scoccherà l'ora del primo storico derby in Serie B tra gialloblù e giallorossi: obiettivi stagionali diametralmente opposti, identica voglia di spuntarla davanti a una cornice di pubblico che sarà, certamente, all'altezza dell'evento, sia sponda stabiese, sia sannita. Intanto, il presidente Andrea Langella non vuole lasciare nulla al caso per centrare la permanenza in categoria ed ha così pescato dal mercato degli svincolati regalando al tecnico calabrese l'austriaco Marcel Büchel.

Langella ha accolto il centrocampista attraverso una nota sul sito ufficiale del club: “Con un ulteriore investimento e sacrificio economico, abbiamo deciso di mettere a disposizione di mister Caserta un altro tassello, nell’intento di poter rafforzare e rendere maggiormente competitivo l’organico. La Serie B è importantissima per noi e vogliamo rimanerci, per questo chiedo a tutti i nostri tifosi, che stanno dimostrando il loro attaccamento ai colori gialloblù, di continuare a farlo, sostenendo il nostro progetto e aiutando i calciatori a dare il massimo in vista dei prossimi incontri. Siamo coscienti che solo con l’aiuto di tutte le componenti sarà possibile ottenere il risultato da noi tutti voluto.”

Foto tratta dal sito: ssjuvestabia.it