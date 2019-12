Juve Stabia, Büchel: "Frosinone? Possiamo batterlo" Il centrocampista è tornato in campo dopo una lunga inattività: "Sono felice, adesso rialziamoci"

Un rullo compressore al “Menti”, un fragile cristallo di Boemia lontano dalle mura amiche. Mandata in archivio la sconfitta a Chiavari, contro la Virtus Entella, per la Juve Stabia è già il momento di voltare pagina. Emergenza in difesa per mister Caserta, ma a centrocampo c'è un'arma in più da utilizzare: Marcel Büchel, reduce dall'esordio in gialloblù dopo un lungo periodo di inattività. “Personalmente sono contento di aver esordito e di essere tornato a giocare dopo tantissimi mesi. È sempre bello provare l'emozione e sentire l'adrenalina di essere in campo. Poi, ovviamente, dispiace che la prima partita sia coincisa con una battuta d'arresto, ma cercheremo subito di rialzarci.” ha esordito il calciatore austriaco attraverso il canale YouTube ufficiale delle vespe.

Così sul rendimento, formato dottor Jekyll e mister Hyde: “Sicuramente in casa la squadra è diversa. Sarà il pubblico, sarà perché ci sentiamo più sicuri e, allora, tiriamo fuori il meglio. Forse ci manca un po' di esperienza fuori casa, però, questo è un aspetto che può certamente essere migliorato. Sta a noi interpretare i match esterni con lo stesso piglio di quelli interni.”

E allora, sotto col Frosinone, che nell'ultimo turno ha rifilato un poker all'Empoli e sta risalendo la china in classifica dopo un avvio singhiozzante: “Sarà una partita difficile perché affrontiamo una squadra forte e in fiducia, ma non dimentichiamo che anche loro venivano da un periodo non positivo. Penso che dobbiamo cancellare quella che è stata domenica scorsa e affrontare il Frosinone con la consapevolezza che si può battere. Non sarà facile né per noi, né per loro. Dobbiamo giocare come sappiamo e cercare di conquistare i tre punti.”

Foto: ssjuvestabia.it