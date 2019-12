Juve Stabia, Forte verso il rientro dal primo minuto Per il match di domenica con il Frosinone in rampa di lancio anche il centrocampista Calvano

Ieri sera la Juve Stabia ha analizzato dettagliatamente il match di Coppa Italia giocato dal Frosinone contro il Parma. I ciociari sono stati eliminati soltanto nel finale, al termine di una buona prestazione. Indicazioni di cui ha fatto tesoro Fabio Caserta che sta preparando al meglio il confronto di domenica, in programma al Menti con inizio alle ore 15. Il tecnico dovrebbe recuperare Francesco Forte che vincerà il ballottaggio con Cissé per un posto nel reparto avanzato. L’attaccante si è ben comportato nel secondo tempo del match perso contro la Virtus Entella, raccogliendo gli apprezzamenti dei tifosi. A centrocampo, invece, verrà dato spazio a Calvano che tornerà quindi tra i titolari.

Intanto resta in bilico il caso Petroni che potrebbe portare al deferimento la Juve Stabia con l’accusa di multiproprietà. L’avvocato Di Cintio, intervistato da pianetaserieb.it, ha affermato che al momento è prematuro emettere giudizi e che soltanto la Giustizia Sportiva potrà esprimersi dopo l’esito del procedimento. Le possibili sanzioni, per il caso in oggetto, sono sempre le stesse: sospensione dei contributi federali e, nella peggiore delle ipotesi, l’esclusione dal campionato di appartenenza.

Intanto ci sono sviluppi positivi in merito ai rapporti tra club e comune. La società di Manniello e Langella deve pagare circa 450mila euro per l'uso dell'impianto sportivo a partire dal 2013. Il debito è stato spalmato in dieci anni con rate annuali da 40mila euro.