Caserta: "Qualcuno non ha capito la difficoltà della Serie B" Domani Juve Stabia - Frosinone, il tecnico delle vespe a muso duro dopo la settimana post-Chiavari

L'infermeria continua ad affollarsi, con Calvano ultimo in ordine cronologico a raggiungerla. Ma domani (ore 15), la Juve Stabia, che ha recuperato bomber Forte, vuole andare oltre ogni tipo di difficoltà e sfruttare il fattore “Menti”, che ha garantito dieci punti nelle ultime quattro partite, per battere il Frosinone e mettersi alle spalle giorni, fuori dal campo, che non sono affatto piaciuti al tecnico delle vespe, Fabio Caserta: “Abbiamo fatto una settimana di disperazione totale. Penso che ci vuole anche un po' di equilibrio e che qualcuno non ha ancora capito le difficoltà che ci sono, partite dopo partite, nel campionato di Serie B. C'è chi pensava che giocare contro la Virtus Entella, dopo aver pareggiato con il Benevento e vinto contro la Salernitana, sarebbe stata una partita facile. Il calcio non è così. La Serie B. Qualcuno non lo ha compreso e ne è venuta fuori una settimana di depressione totale.” Fischio d'inizio alle 15, a centrocampo Büchel, dopo l'esordio in gialloblù domenica scorsa a Chiaviari, contende ad Addae una maglia da titolare.