Serie B, la Juve Stabia cade al Menti contro il Frosinone I ciociari si impongono con le reti di Beghetto e Ciano

Juve Stabia - Frosinone 0-2

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Mezavilla, Fazio, Ricci; Calò, Mallamo (33'st Bifulco), Carlini (22'st Addae); Elia (8'st Boateng), Forte, Canotto. A disp.: Branduani, Lia, Melara, Di Gennaro, Del Sole, Izco, Todisco, Germoni, Della Pietra, Buchel. All.: Fabio Caserta



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden (28'st Haas), Maiello, Gori, Beghetto (44'st Salvi); Dionisi (15'st Ciano), Novakovikh. A disp.: Iacobucci, Bastaniello, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminsky, Trotta, Kragnc, Guelfi. All.: Alessandro Nesta

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta

Assistenti: Gamal Mokhtar e Alessio Saccenti

Marcatori: 10'pt Beghetto, 45'st Ciano

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve Stabia che è caduta al Menti contro il Frosinone. I ciociari hanno trovato il vantaggio dopo dieci minuti di gioco con un gol realizzato da Beghetto. Nella ripresa l'esterno gialloblu ha sfiorato la doppietta con un'altra insidiosa conclusione che ha centrato in pieno il palo. Il legno ha bloccato ancora gli ospiti al 34', quando Ciano sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha colpito la traversa. La Juve Stabia si è fatta vedere al 38' con un calcio piazzato di Calò che ha sorvolato di poco la porta difesa da Bardi. Il Frosinone ha chiuso la gara al 45', quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per un fallo commesso da Russo. A gonfiare la rete dagli undici metri è stato Ciano che ha portato il punteggio sul definitivo 2-0.