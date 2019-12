Frosinone, Bardi: "La Juve Stabia lotterà per la salvezza" L'estremo difensore dei ciociari: "Il Menti è un campo difficile, abbiamo fatto una grande gara"

Nel post gara di Juve Stabia - Frosinone è intervenuto nel corso di OffSide l'estremo difensore dei ciociari, Francesco Bardi. Ecco le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una grande partita su un campo difficilissimo. Siamo stati bravi a tenere botta, l'importante è portare a casa il risultato attraverso l'impegno di tutti. Dopo un avvio non facile abbiamo fatto quadrato su noi stessi e alla fine i risultati sono arrivati, li reputiamo però un punto di partenza. L'obiettivo? Continuiamo a lottare partita dopo partita, poi alla fine della stagione si tireranno le somme".

JUVE STABIA - "E' una squadra organizzata, specialmente in casa fa un grande gioco. Sono convinto che può lottare per la salvezza".

A fare eco a Bardi c'è stato anche Maiello:

"Oggi abbiamo fatto una partita da Frosinone. L'abbiamo preparata così perché sappiamo che la Juve Stabia in casa fa tutt'altro tipo di gara, favorita dall'aiuto del pubblico. La classifica è cortissima. Ci aspetta un finale di girone difficile, ma ci faremo trovare pronti. A inizio stagione ci hanno penalizzato gli infortuni, poi da quando abbiamo cambiato modulo la musica è cambiata. Il gruppo c'è sempre stato, da un po' di anni il Frosinone ha un gruppo davvero forte. Il Benevento? Ha qualcosa in più rispetto alle altre: è la squadra più attrezzata per vincere il campionato. La rosa è composta da grandi calciatori, ma sappiamo che la B da un momento all'altro può cambiare le carte in tavola. Bisogna stare sul pezzo".