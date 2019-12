Juve Stabia, Vitiello: "Al Bentegodi per tornare a fare punti" L'esperto difensore delle vespe: "Siamo un gruppo coeso. Con il Frosinone ci è mancato il gol"

Secondo giorno di lavoro per la Juve Stabia che si prepara al match di venerdì sera, in programma al Bentegodi contro il Chievo Verona. Le vespe sono reduci dalla sconfitta interna maturata con il Frosinone che ha lasciato tanto amaro in bocca, anche se la truppa di Caserta era decimata da numerose assenze per infortunio. L'esperto difensore delle vespe, Roberto Vitiello, si è espresso in vista della trasferta veronese. L'obiettivo è quello di cominciare a racimolare punti preziosi anche lontano dalle mura amiche:

"Ci aspetta una gara difficile. Ci stiamo preparando per questo match molto importante. Dobbiamo portare punti a casa per cercare di conquistare al più presto la salvezza. Le assenze? Bisogna stringere i denti fino alla fine, poi aspettiamo i ragazzi infortunati che rientreranno dopo la sosta. Siamo un gruppo coeso, ci aiutiamo a vicenda e ritengo che proprio questa sia la nostra forza. Purtroppo fuori casa abbiamo raccolto poco, ci teniamo a migliorare questo dato".

E' poi tornato sulla sconfitta con il Frosinone:

"E' stato un peccato perché il gol ha cambiato la partita. Il Frosinone aveva un atteggiamento d'attesa e con il vantaggio si è chiuso maggiormente. La squadra ha dato tutto e ha fatto una buona prestazione; ci è mancato solo il gol".