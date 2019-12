Juve Stabia, Forte: "Contro il Chievo come una finale" L'attaccante gialloblu: "Dobbiamo fare punti per riscattare la sconfitta con il Frosinone"

Conferenza stampa infrasettimanale per Francesco Forte. L'attaccante della Juve Stabia si è espresso verso l'importante match di venerdì con il Chievo:

“Non sono al cento per cento, vengo da un infortunio ma non ci penso: è un momento delicato e tutti dobbiamo stringere i denti senza trovare alibi. Quando si è calciatori bisogna riuscire a fare la prestazione in ogni caso. Parlo soprattutto per me stesso”.

CLIMA - “Come tutte le stagioni ci sono sempre dei momenti non facili. Pensiamo a partita dopo partita, dimenticando le ultime due sconfitte e andando a Verona come se fosse una finale”.

TRASFERTA - “Dico solo che probabilmente quando siamo andati fuori spesso venivano da risultati positivi in casa, quindi dobbiamo solo recuperare la continuità e cercare di ottenere punti in trasferta. Andiamo a Verona come se fosse una finale, dobbiamo preparare una partita importantissima che ci dà la possibilità di riscattarci dopo la sconfitta con il Frosinone”.

TIFOSI - “Li ringraziamo per il loro calore, grazie a loro in casa ci sentiamo imbattibili. Sudiamo la maglia per renderli felici e faremo il possibile per conquistare punti e mantenere la categoria, sappiamo quanto ci tengono”.

CHIEVO - “Dal punto di vista mentale il nostro approccio deve essere quello di andare lì e portare a casa punti. Faremo la gara con concentrazione”.

OBIETTIVO - “Possiamo darci almeno 20 punti alla fine del girone d'andata, ma è anche giusto pensare partita dopo partita. Ora c'è il Chievo, poi si vedrà”.