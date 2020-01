A Palma Campania la presentazione di Crocelle Race Park Domenica 2 febbraio sarà presentata la terza edizione

Entrata nella settimana clou, la terza edizione della Crocelle Race Park sarà presentata alle autorità comunali, alla stampa ed agli sponsor domenica 2 febbraio presso la tensostruttura di via Vecchia San Gennaro a Palma Campania a partire dalle 20:00.

Un evento di grande rilievo che vuole essere ancora attrattiva per corridori e accompagnatori nonché uno dei punti più qualificanti dell’attività del Crocelle Race Team per mantenere viva la tradizione delle ruote grasse a Palma Campania. Quello del prossimo 5 aprile, giorno di svolgimento della manifestazione, sarà un appuntamento da non perdere per i praticanti della mountain bike per la validità di campionato regionale FCI Campania solo per le categorie amatoriali e metterà in palio un Trofeo dedicato a Pasquale Nappi per il migliore atleta locale di Palma Campania.