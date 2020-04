Canottaggio, nuovo calendario per gli Europei Fissato l'appuntamento in attesa di una decisione definitiva che arriverà nei prossimi due mesi

Dopo il rinvio dei Campionati Europei Junior, in programma a Belgrado (Serbia), e dei Campionati Europei Assoluti, in programma a Poznan (Polonia), a seguito della pandemia globale COVID-19, è proseguita da parte del'European Rowing Board, e dei Comitati Organizzatori, la revisione delle opzioni di rinvio disponibili per lo svolgimento di questi eventi. L'European Rowing Board, unitamente ai Comitati Organizzatori, sta facendo, infatti, del proprio meglio per offrire opportunità di competizioni agli atleti europei, monitorando da vicino la situazione sanitaria generale per la sicurezza e la salute dei partecipanti.

Ecco il nuovo calendario:

Duisburg (Germania) European Rowing Under 23 - l'evento rimane programmato nelle date originariamente e quindi dal 5 al 6 settembre 2020, poiché non è possibile effettuare nessun cambiamento. L’ERB e l'OC di Duisburg hanno comunque fissato per il prossimo 30 maggio 2020 il termine per una decisione definitiva sullo svolgimento dell’evento e questo dopo aver valutato l'evoluzione sanitaria della pandemia da COVID-19.

Belgrado (Serbia) European Rowing Junior - l'evento si svolgerà dal 26 al 27 Settembre 2020. L'ERB e l'OC di Belgrado hanno fissato per il prossimo 24 giugno 2020 il termine per una decisione definitiva sullo svolgimento dell’evento e questo dopo aver valutato l'evoluzione sanitaria della pandemia da COVID-19.

Poznan (Polonia) European Rowing Championships - l'evento si svolgerà dal 9 all'11 ottobre 2020. L'ERB e l'OC di Poznan hanno fissato per il prossimo 31 luglio 2020 il termine per una decisione definitiva sullo svolgimento dell'evento e questo dopo aver valutato l'evoluzione sanitaria della pandemia da COVID-19.