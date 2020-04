Atletica, Diamond League: dopo Napoli rinviate altre due tappe Ufficiale il rinvio degli appuntamenti a Eugene il 7 giugno e a Parigi il 13

Non c’è pace la Wanda Diamond League 2020 che non ha ancora una data di inizio. Dopo il rinvio dei primi appuntamenti tra cui Doha, la doppia trasferta cinese, il Golden Gala a Napoli, Rabat e Stoccolma, per effetto della pandemia da coronavirus, il principale circuito di meeting internazionali ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi delle tappe di Eugene (7 giugno) e Parigi (13 giugno). Tappe che erano ancora in calendario ma che oggi sono state cancellate. È confermata invece la data dell’11 giugno per Oslo, che proporrà la novità degli “Impossible Games”, evento-esibizione con un format alternativo, nel rispetto della normativa norvegese su Covid-19.

“Le nuove date per gli eventi sospesi saranno annunciate in collaborazione con la World Athletics non appena la straordinaria situazione globale renderà possibile un piano affidabile - informano gli organizzatori tramite una nota- La Wanda Diamond League e la World Athletics rimangono impegnati per garantire agli atleti di poter competere e ai fan di godere nuovamente dell'atletica non appena la situazione lo consentirà. Continuiamo quindi a lavorare intensamente con tutte le parti interessate (atleti, manager, emittenti, sponsor, autorità locali e federazioni) per sviluppare un nuovo calendario 2020”.