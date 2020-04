Atletica, cancellati gli Europei di Parigi Annullate anche altre due tappe della Diamond League dopo quella di Napoli

Dopo il rinvio di altre due tappe della Diamond League, tra cui anche quella di Parigi del 13 giugno, che ha fatto seguito a quelle di Rabat, Doha e Napoli, la European Athletics ha ufficializzato la cancellazione degli Europei di Parigi 2020 che erano in programma dal 25 al 30 agosto allo stadio Charlety.

La decisione di annullare l’evento è stata presa dal comitato organizzatore locale e dalla Federazione francese di atletica leggera in una riunione straordinaria. “Avevamo sperato in questi tempi difficili di offrire agli atleti europei un grande evento a cui puntare alla fine di questa estate - le parole del presidente ad interim della EA, Dobromir Karamarinov - Purtroppo siamo stati informati dal comitato organizzatore e dalla federazione francese che, dopo il confronto con le autorità nazionali e locali competenti in materia di salute e sicurezza, non erano più in grado di procedere all’organizzazione dei campionati in agosto e sono stati costretti a cancellare l’evento”.

Lamanifestazione non verrà recuperata nel 2021.