Golden Gala a Napoli, c'è l'ipotesi 17 settembre La Diamond League studia un nuovo calendario per recuperare le tappe rinviate

La Diamond League, il più prestigioso e ricco circuito di meeting internazionali di atletica leggera, dopo aver rinviato già sei tappe prova a stilare un calendario alternativo. Per ora confermato solo l’appuntamento di Oslo dell’undici giugno con la formula dell’impossible game. Tra gli eventi rinviati, oltre alle gare in programma a Doha, Rabaat, Stoccolma, Parigi e Eugene, c’è anche il Golden Gala di Napoli che sarebbe dovuto andare in scena, per la prima volta nel capoluogo partenopeo, giovedì 28 maggio.

Il rinvio, annunciato ormai più di un mese fa, non ha fatto comunque perdere le speranze agli organizzatori campani e soprattutto alla Fidal. Giomi, il presidente Federale, aveva fin dai primi giorni espresso la volontà di recuperare la data e fino ad ora qualche ipotesi è stata fatta. La più probabile potrebbe essere quella di giovedì 17 settembre, ma la Diamond League non annuncerà un possibile calendario prima del 5 maggio. La grande difficoltà è comprendere quale sarà l’evoluzione non solo nei paesi interessati ad organizzare e ospitare i meeting, ma anche quelli da cui provengono gli atleti e questo aumenta a dismisura i problemi.

Dopo il rinvio al 2021 dei Giochi Olimpici di Tokyo e la cancellazione definitiva degli Europei che sarebbero andati in scena a Parigi a fine agosto, i meeting della Diamond League restano gli appuntamenti più importanti e attesi dagli atleti per tornare a gareggiare in questo 2020.