Nuoto: il GP di Napoli potrebbe essere recuperato nel 2020 Il messaggio degli organizzatori fa ben sperare dopo la cancellazione dell'evento di maggio

Maggio doveva essere l’inizio della stagione all’aperto per il grande nuoto internazionale. Tanti i meeting in programma, gli europei di Budapest che poi sono slittati al 2021 o il Sette Colli di Roma, tutti appuntamenti che dovevano permettere agli atleti di giuocarsi un posto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Tra gli eventi era in programma dal 22 al 24 maggio anche il Grand Prix Città di Napoli che purtroppo non ci sarà. In questi giorni attraverso la pagina Facebook dell’evento gli organizzatori hanno inviato un bel messaggio ai tanti appassionati che attendevano questo appuntamento.

“Da qualche giorno è iniziato il mese di maggio che avrebbe dovuto portarci alla quinta edizione del Grand Prix città di Napoli. In questo particolare momento, anche lo sport si è dovuto fermare!

E anche il Grand Prix ha dovuto interrompere l’organizzazione di quella che sarebbe stata un’altra entusiasmante edizione con tanti atleti e campioni che ci avrebbero fatto emozionare.

Con rinnovata speranza stiamo nuovamente ripartendo e, come sempre, lavoreremo sodo, per recuperare il tempo nel quale abbiamo dovuto rallentare.

Faremo di tutto per concretizzare la quinta edizione nel 2020, per non lasciare vuota una casella, per una meravigliosa abitudine che, ogni anno, all’aumentare del numero di edizione, fa corrispondere un accrescimento esponenziale del numero di presenze, atleti, campioni ed entusiasmo!

Riprendere, per tutti, non sarà semplice, ma da buoni e responsabili sportivi, ci stiamo riposizionando sui blocchi di partenza e vogliamo intravedere in quanto accaduto una opportunità che possa portarci verso nuovi e più ambiziosi traguardi.

E allora, l’acqua ritornerà a muoversi, l’odore di cloro ritornerà ad essere la nostra essenza preferita e, guardandoci indietro, potremo vedere solo la quantità enorme di vasche nuotate che ci porteranno ad avvicinarci e superare il nostro limite”.

Dunque come evidenziato nel messaggi, l’organizzazione conta di recuperare l’evento entro il 2020, una bella notizia per gli appassionati di nuoto campani.