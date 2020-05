Europei multisport, in cinque confermano la presenza a Monaco Nel 2022 ci saranno canottaggio, atletica, triathlon, ginnastica e ciclismo

Cinque sport che facevano già parte del programma dell'edizione 2018 di Glasgow/Berlino, hanno già confermato la loro partecipazione, e la messa in scena dei rispettivi campionati continentali, nell'evento multisport che si svolgerà a Monaco di Baviera da giovedì 11 a domenica 21 agosto 2022, l'atletica leggera, il ciclismo, la ginnastica, il canottaggio e il triathlon.

La scorsa settimana il consiglio di amministrazione dell'EC2022, unitamente al consiglio comunale di Monaco, ha convalidato l'aggiunta di altri campionati europei esistenti al programma sportivo di Monaco. Sarà l’occasione per celebrare il 50° anniversario dei Giochi Olimpici ospitati nella città tedesca nel 1972.

Esattamente 50 anni dopo le Olimpiadi del 1972 a Monaco, si preannuncia un evento straordinario poiché, dopo la prima edizione dei campionati europei del 2018 a Glasgow e Berlino, l’organizzazione sta lavorando per garantire lo stesso successo della prima edizione che ha visto disputare sette campionati europei, con 13 discipline, e un pubblico televisivo di oltre 1,4 miliardi di persone che hanno visto le competizioni su canali in chiaro tramite emittenti e partner membri dell'EBU in 44 Paesi in Europa e nel mondo.

Notizia che interessa anche tanti atleti campani come i canottieri Vicino, Abagnale, Di Costanzo e Castaldo.