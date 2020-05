Il Napoli riparte nel giorno del primo scudetto Due cicli di tamponi hanno dato tutti esito negativo per giocatori e staff

Sono stati i portieri ad inaugurare gli allenamenti del Napoli nell'era del covid19. Intorno alle 9 sono arrivati Karnezis, per primo, poi Meret e Ospina. I tre portieri si sono allenati da soli facendo riscaldamento ed esercizi con il pallone in campo. Verso le 11 è poi arrivato un secondo gruppo di calciatori tra cui anche Insigne, Allan, Fabian Ruiz, Maksimovic, Demme, Hysaj, Mario Rui, e Manolas.

Anche loro si sono distribuiti sui tre campi per allenamenti singoli.

Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi dopo due cicli di tamponi che hanno dato esito negativo. Il promo giorno di allenamento è coinciso con il 33mo anniversario della conquista del primo scudetto il 10 maggio 1987, che il club ha celebrato sul proprio sito con una grande foto di Diego Maradona.