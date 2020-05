Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Zielinski Il calciatore prolunga il suo contratto fino al 2024: è il primo tassello per il futuro

In attesa di poter riprendere la stagione, il Napoli prova a fissare qualche tassello per il futuro. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha approfittato di questi giorni di lockdown per accelerare sul capitolo rinnovi, tema fondamentale per iniziare a progettare il Napoli che verrà. Il primo tassello è legato alla fumata bianca per il rinnovo di Piotr Zielinski: il calciatore ha dato l'ok a prolungare la sua esperienza all'ombra del Vesuvio, allungando di altri quattro anni il suo contratto. L'entourage del calciatore polacco ha già messo nero su bianco, per la fumata bianca definitiva manca soltanto la firma del patron Aurelio De Laurentiis ma non dovrebbero esserci problemi, anche perché le parti hanno trovato da tempo l'intesa. Zielinski si vestirà d'azzurro fino al 2024 con uno stipendio di oltre 3 milioni di euro. In questa fase di stop forzato, dunque, il tecnico della formazione partenopea Gennaro Gattuso può sorridere per aver ottenuto la prima certezza in vista del futuro.