Napoli, è già mercato: Giuntoli sonda Orsolini Trattativa complicata per l'atleta del Bologna. Intanto prosegue la preparazione degli azzurri

Sono bastati quattro giorni di allenamenti individuali per iniziare a togliere la ruggine provocata da oltre due mesi d'inattività. Il Napoli quest'oggi ha svolto il quarto giorno di allenamento individuale facoltativo presso il Training Center. Confermate le misure di sicurezza adottate in questa fase di emergenza sanitaria: i calciatori sono stati nuovamente divisi in tre gruppi per effettuare un lavoro suddiviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. La seduta è terminata con esercizi di scarico. Gli azzurri hanno lavorato in maniera alternata sui tre campi del Centro Tecnico dove sono state realizzate delle aree delimitate per garantire il distanziamento sociale e permettere ai calciatori di lavorare in sicurezza.

Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, il club continua a muoversi sul mercato. Dopo aver incassato il via libera per il rinnovo di Zielinski, il ds Giuntoli sta seguendo con grande attenzione la pista che porta ad Orsolini. L'esterno cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli piace tanto al club azzurro ma, almeno per ora, il Bologna non sembra intenzionato a privarsi del calciatore che, dal canto suo, potrebbe scegliere di restare in rossoblu per avere maggior continuità e proseguire il suo percorso di crescita. Il Napoli, in ogni caso, non demorde e resta alla finestra per tentare il colpo.